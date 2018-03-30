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Минобороны: за неделю 23 иностранных самолета вели разведку у границ России
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Минобороны: за неделю 23 иностранных самолета вели разведку у границ России 

Вести.Ru 52 минуты назад
Шесть раз пришлось российским истребителям дежурных сил ПВО подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения. Такая информация появилась в газете «Красная звезда» — официальном печатном органе Министерства обороны Российской Федерации.
Как отмечается, нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.
Также на прошлой неделе специалисты из России провели одну инспекцию на территории США по договору о стратегических наступательных вооружениях, напоминает РИА Новости. На территории РФ таких проверок не проводилось.
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