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Российские летчики за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Российские летчики за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские летчики шесть раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета «Красная звезда».
Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 23 зарубежных летательных аппарата.
Кроме того, отмечается, что российские специалисты провели на территории США инспекцию в соответствии с Договором о СНВ. «На территории Российской Федерации иностранные специалисты инспекций не проводили», — сообщается в газете.
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