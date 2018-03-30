Минобороны: за неделю у российских границ разведку вели 23 иностранных самолета

За прошедшую неделю 23 иностранных летательных аппарата проводили разведку у границ России , сообщает «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны России

Российские самолеты дежурных сил ПВО совершили шесть вылетов на перехват и сопровождение.

В материалах отмечается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.