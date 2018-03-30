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Минобороны: за неделю у российских границ разведку вели 23 иностранных самолета
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Минобороны: за неделю у российских границ разведку вели 23 иностранных самолета 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: Амител
За прошедшую неделю 23 иностранных летательных аппарата проводили разведку у границ России, сообщает «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны России.
Российские самолеты дежурных сил ПВО совершили шесть вылетов на перехват и сопровождение.
В материалах отмечается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.
Кроме того, за прошедшую неделю российские специалисты провели одну международную военную инспекцию на территории США по договору о СНВ. На территории России иностранные специалист инспекций не проводили.
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