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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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ВКС
РФ
ЗА НЕДЕЛЮ СОВЕРШИЛИ 6 ВЫЛЕТОВ НА ПЕРЕХВАТ ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, НАРУШЕНИЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ НЕ ДОПУЩЕНО —
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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