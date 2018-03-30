Ещё
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВКС РФ ЗА НЕДЕЛЮ СОВЕРШИЛИ 6 ВЫЛЕТОВ НА ПЕРЕХВАТ ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, НАРУШЕНИЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ НЕ ДОПУЩЕНО — МО РФ
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
В Азербайджане опровергли сообщения о претензиях к оружию из России В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ80
Песков «обрушился» на Навального61
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии4
Тело Мавроди оказалось никому не нужно11
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток7
Видео
РВСН снова испытали баллистическую ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение