Россия показала, как она будет вести войны в будущем (и это потрясает)

Россия разрабатывает новые средства разведки и наблюдения большой дальности, позволяющие ей наносить высокоточные удары на большие расстояния.

По мнению российских военных, успех в будущих войнах обеспечит сочетание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и систем космического базирования вкупе с крылатыми ракетами нового поколения и другими видами оружия большой дальности. Но войны будущего также будут включать экономические, политические и информационные составляющие, которые будут служить дополнением к традиционной военной мощи.

«Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос», — сказал начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов , выступая на военной конференции.

Чтобы вести войны нового типа, России придется сопрягать средства разведки и наблюдения с высокоточным оружием большой дальности.

«В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск, — заявил Герасимов. — Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи — от разведки до поражения цели. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия».

Для достижения этих целей России придется вкладывать средства в создание новых БПЛА с высокой степенью живучести в оспариваемом воздушном пространстве, отметил генерал. Но наряду с этими новыми системами России понадобятся новые средства управления, а также методы автоматизированной обработки и анализа собираемых данных.

«Осуществляется разработка современных средств боевого управления и связи, интегрированных в единое информационное пространство. Новое развитие получила система моделирования вооруженных сил, — сказал начальник Генштаба . — Уровень автоматизации процессов сбора и анализа информации об обстановке, планирования боевых действий возрастает за счет внедрения единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене».

Вывод, который должны сделать западные аналитики, таков: Россия уделяет повышенное внимание средствам разведки и наблюдения большой дальности.

«Важный вывод заключается в том, что Россия окончательно и открыто признала важность и незаменимость беспилотных систем в будущих конфликтах, — рассказал изданию «Нэшнл Интерест» исследователь из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Сэм Бендетт (Sam Bendett). — Герасимов также признает, что такие беспилотные системы будут играть ключевую роль во всех будущих войнах. Он отмечает, что в будущих войнах будет присутствовать не только чисто военная, но также экономическая, политическая и дипломатическая составляющая. Следовательно, России нужно высокотехнологичное оружие для ведения таких войн».

Особую озабоченность у США НАТО вызывает то, что если Россия реализует эту концепцию, у нее появится возможность наносить точные удары по объектам в глубине территории Североатлантического альянса. Это значит, что российские вооруженные силы смогут уничтожать такую инфраструктуру как авиабазы на большом удалении, в глубине территории НАТО.

«США в своих планах должны предусматривать меры противодействия самым разнообразным БПЛА и средствам космического базирования, — сказал Бендетт. — И это не говоря уже о противодействии ударным средствам большой дальности, которые в настоящее время создаются в России».