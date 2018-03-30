Крымские археологи обнаружили в Черном море немецкий бомбардировщик, затонувший во время ВОВ

Как уверяют водолазы, осмотревшие воздушное судно, самолет прекрасно сохранился.

Крымские археологи обнаружили в Черном море немецкий бомбардировщик, затонувший в годы Великой Отечественной Войны. Самолет лежит на глубине полсотни метров и по заверению водолазов, осмотревших его, прекрасно сохранился.

На фюзеляже ни единого пулевого отверстия. Корпус цел. Оба крыла на месте. Водолазы снова и снова осматривают огромный бомбардировщик снаружи. Внутрь пока не попасть. Все люки задраены. Рабочая глубина — 50 метров. На каждое погружение у водолазов уходит больше часа. Огромных размеров машина. Это самый большой самолет из тех, что попадались подводным археологам в Черном море. Размах крыльев — 18 метров. Как 5-этажный дом.

Это почти невозможно. Но на борту нет совершенно никаких повреждений. Как будто этот самолет вовсе не был сбит. Согласно одной из версий, у бомбардировщика в воздухе закончилось горючее. Пилоту удалось посадить машину на воду недалеко от мыса Тарханкут. По легенде, которую рассказывают жители соседнего поселка, однажды тот летчик даже сюда вернулся.

«Хейнкель 111» по прозвищу «Молния». Один из самых массовых самолетов Люфтваффе. Таких было выпущено боле 7,5 тысяч. На борту могло находится до 8 человек. Проектировался он как пассажирский. Но на войне использовался отнюдь не для перевозки людей. Первые авиабомбы, которые упали на Севастополь в 41-ом были сброшены как раз с таких бомбардировщиков.

Поднять такую технику со дна моря нереально. В мае дайверы планируют обследовать самолет изнутри. Чтобы потом сделать из него экспонат подводного музея военной техники. Туда в сопровождении профессиональных дайверов и со специальным снаряжением смогут попасть даже простые туристы.