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Минобороны исключено из программы по развитию атомной энергетики
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Минобороны исключено из программы по развитию атомной энергетики 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
Из числа участников государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» исключено Министерство обороны России. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 30 марта.
Кроме того, из госпрограммы были убраны две федеральные целевые программы, посвящённые развитию ядерного оружейного комплекса и промышленной утилизации вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2007-2015 годы и на период до 2020 года.
Вместе с тем постановлением был увеличен объём бюджетных ассигнований на реализацию программы. Теперь вместо 890 миллиардов рублей на неё планируется выделить более 901 миллиарда. Из них более 66,5 миллиарда рублей в 2018 году, более 66,1 — в 2019 году, более 66,9 — в 2020 году.
Согласно новой редакции документа по развитию атомной энергетики, выработка в 2020 году электроэнергии АЭС в России должна составить не менее 220,7 миллиарда кВт/ч. Кроме того, через три года по отношению к 2011 году прирост производительности труда в организациях атомного комплекса должен составить 152,8 процента. Также переоценен прирост объёмов реализации гражданкой продукции. В сопоставимых ценах в 2020 году он должен составить 40,4 процента по отношению к уровню 2011 г.
Более того, в соответствии с постановлением планируется ввести в эксплуатацию атомные станции малой мощности на территории не только Дальневосточного федерального округа, но и Арктической зоны Российской Федерации.
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