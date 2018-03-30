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Законы, вступающие в силу 30 марта
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Законы, вступающие в силу 30 марта 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ряд положений Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела»
Физические лица могут вывозить культурные ценности для личного пользования на основании разрешения Минкультуры России, а индивидуальные предприниматели и юридические лица — на основании лицензии на вывоз культурных ценностей.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 298-8 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие атомного энергопромышленного комплекса“
Подписанным постановлением внесён ряд изменений в госпрограмму „Развитие атомного энергопромышленного комплекса“. Так, из перечня федеральных целевых программ (ФЦП), реализуемых в её рамках исключены 2 ФЦП, которые посвящены развитию ядерного оружейного комплекса России на 2007-2015 годы и на период до 2020 года, а также промышленной утилизации вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.
Также увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы.
Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию атомные станции малой мощности на территории Арктической зоны Российской Федерации.
Парламентская газета: последние новости
МИД: Россию тревожат планы США по Сирии Американский генерал призвал вернуть военных США в страны Балтии Минобороны исключено из программы по развитию атомной энергетики
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