Законы, вступающие в силу 30 марта

Ряд положений Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела»

Физические лица могут вывозить культурные ценности для личного пользования на основании разрешения Минкультуры России , а индивидуальные предприниматели и юридические лица — на основании лицензии на вывоз культурных ценностей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 298-8 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации „Развитие атомного энергопромышленного комплекса“

Подписанным постановлением внесён ряд изменений в госпрограмму „Развитие атомного энергопромышленного комплекса“. Так, из перечня федеральных целевых программ (ФЦП), реализуемых в её рамках исключены 2 ФЦП, которые посвящены развитию ядерного оружейного комплекса России на 2007-2015 годы и на период до 2020 года, а также промышленной утилизации вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

Также увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию атомные станции малой мощности на территории Арктической зоны Российской Федерации.