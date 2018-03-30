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На Кавказе боевые вертолеты выполнили полеты на высоте четыре тысячи метров
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На Кавказе боевые вертолеты выполнили полеты на высоте четыре тысячи метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-35М Южного военного округа (ЮВО) выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на больших и предельных высотах вдоль Кавказского хребта, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Наиболее подготовленные экипажи воинских частей армейской авиации выполняют полетные задания на высоте до четырех тысяч метров от земли", — сказал он.
Сложность этих полетов заключается в том, что воздух при таких подъемах становится более разреженным, происходит резкий перепад температур, изменяется метеорологическая обстановка, появляется турбулентность. На подобных высотах замедляется производительность радиоаппаратуры, а управление авиационной техникой усложняется.
Помимо задач по предназначению, летный состав отрабатывает действия в нештатных ситуациях, которые могут произойти в горной местности — отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.
Всего в полетах в экстремальных условиях принимают участие более 10 экипажей вертолетов Ми-35М.
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