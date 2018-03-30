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СМИ: Макрон направит войска для помощи курдам в сирийском Манбидже
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СМИ: Макрон направит войска для помощи курдам в сирийском Манбидже 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил».
По данным издания, Макрон провёл в четверг, 29 марта, встречу с арабо-курдской делегацией.
Как отмечается, французский лидер добавил, что отправка военных состоится «очень скоро».
Точное число военнослужащих, которые будут направлены в Сирию, не сообщается.
Также уточняется, что операция будет проходить в координации с военными из Соединённых Штатов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал недальновидными действия США по курдскому вопросу в контексте военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, которую проводит Турция.
Он также отметил, что действия США в Сирии нарушают все данные ранее обещания.
RT на русском: последние новости
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