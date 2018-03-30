СМИ: Макрон направит войска для помощи курдам в сирийском Манбидже

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии . Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил».

По данным издания, Макрон провёл в четверг, 29 марта, встречу с арабо-курдской делегацией.

Как отмечается, французский лидер добавил, что отправка военных состоится «очень скоро».

Точное число военнослужащих, которые будут направлены в Сирию, не сообщается.

Также уточняется, что операция будет проходить в координации с военными из Соединённых Штатов

Он также отметил, что действия США в Сирии нарушают все данные ранее обещания.