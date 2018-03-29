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СМИ: Франция направит войска для помощи курдскому ополчению в Манбидже
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СМИ: Франция направит войска для помощи курдскому ополчению в Манбидже 

РИА Новости 34 минуты назад
РИА НОВОСТИ. ГАЗЕТА PARISIEN СООБЩИЛА, ЧТО ВЛАСТИ ФРАНЦИИ РЕШИЛИ НАПРАВИТЬ ВОЙСКА ДЛЯ ПОМОЩИ КУРДСКОМУ ОПОЛЧЕНИЮ В СИРИЙСКОМ МАНБИДЖЕ
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