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В Ростове на учениях отработают действия по поиску диверсионных групп
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В Ростове на учениях отработают действия по поиску диверсионных групп 

ТАСС 1 час назад
Фото: 161.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Антитеррористические учения, в рамках которых сотрудники спецслужб и правоохранительных органов отработают действия по поиску учебных диверсионных групп, пресечению теракта, а также проведению спасательной операции в условиях ЧС, начались в четверг в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей главного управления МВД России по Ростовской области.
"Национальным антитеррористическим комитетом во взаимодействии с оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Ростовской области 29 марта 2018 года проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта на объектах массового пребывания людей, в том числе, железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
В рамках учений сотрудники специальных служб и правоохранительных органов отработают действия по поиску учебных диверсионных групп на территории города Ростова-на— Дону, по пресечению подготавливаемого террористического акта, обезвреживанию взрывных устройств, освобождению заложников, а также проведению эвакуационных и спасательных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации.
Проводимые учения на работу железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта Ростова-на-Дону не повлияют, отмечает ведомство.
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