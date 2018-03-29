Ещё
США не отказываются от планов переброски стратегических бомбардировщиков в АТР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не отказываются от планов переброски стратегических бомбардировщиков в АТР 

ТАСС 35 минут назад
ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. США не отказываются от планов обеспечения постоянного присутствия своих стратегических бомбардировщиков близ Корейского полуострова, несмотря на подготовку возможной встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами, отвечая на вопросы ТАСС, начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.
"С оперативной точки зрения, как человек, который организует, тренирует, снабжает и предоставляет готовые силы командующему войсками, могу сказать, что то, как эти силы применяются на оперативном уровне, является сферой компетенции командующего войсками, то есть [главы Тихоокеанского командования Вооруженных сил США] адмирала [Гарри] Харриса. А на политическом и стратегическом уровне [это решается] госсекретарем США, министром обороны и, конечно, президентом", — сказал Голдфин.
"То, что мы делаем в военном плане, представляет собой прямую поддержку кампании давления [на КНДР]. Требование того, чтобы я мог обеспечивать непрерывное передовое присутствие [стратегических] бомбардировщиков [в районе Корейского полуострова], не изменилось. Требование того, чтобы я имел возможность переброски [стратегических] бомбардировщиков [из мест постоянного базирования на передовые позиции] по запросу командующего войсками, или госсекретаря США, или министра обороны, или президента, не изменилось", — отметил военачальник.
"Мы концентрируем внимание на том, чтобы поддерживать боевую готовность, требуемую командующим войсками, — подчеркнул начальник штаба ВВС. — Поэтому в действительности для нас как для вида вооруженных сил, на этом уровне, совершенно никакого изменения не произошло".
В ноябре 2017 года Голдфин объявил, что ВВС США намерены поддерживать в обозримой перспективе на острове Гуам в Тихом океане постоянное ротационное присутствие как минимум одного вида своих стратегических бомбардировщиков для обеспечения давления на КНДР. По его словам, бомбардировщики B-52, B-2 и B-1 будут находиться на Гуаме на основе непрерывной ротации. Бомбардировщики B-1 способны долететь до Пхеньяна с Гуама менее чем за три часа. За последние месяцы США несколько раз в целях демонстрации силы устраивали их полеты над Корейским полуостровом.
Турбореактивные B-52 и новейшие «невидимки» B-2 способны нести ядерные боезаряды, в отличие от B-1. В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений B-1 был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерные вооружения. Тем не менее самолет среди трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку. У американских ВВС 67 таких бомбардировщиков, базирующихся в штатах Техас (38) и Южная Дакота (29).
ТАСС: последние новости
Ракета "Союз-2.1В" принята на сопровождение наземными средствами ВКС Военнослужащие ЦВО на Урале впервые применили станции разведки "Соболятник" на учениях В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов394
Российские радары не заметили израильских истребителей707
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»143
Юлия Скрипаль пришла в себя45
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение