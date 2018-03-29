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Завершились китайско-камбоджийские антитеррористические учения «Цзиньлун-2018»
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Завершились китайско-камбоджийские антитеррористические учения «Цзиньлун-2018» 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Кампонгспы /Камбоджа/, 29 марта /Синьхуа/ — В Камбодже сегодня в первой половине дня состоялись заключительные комплексные тренировки антитеррористических операций в рамках совместных учений вооруженных сил КНР и Камбоджи «Цзиньлун-2018» /"Золотой дракон-2018"/ по борьбе с терроризмом и оказанию гуманитарной помощи.
Главной темой совместных учений впервые стала борьба с терроризмом. Отработка проводилась в условиях гипотетического скрытного проникновения группы международных террористов в один из районов Камбоджи и попытки совершения ими теракта.
На церемонии по случаю завершения учений присутствовали заместитель командующего сухопутными войсками НОАК Чжоу Сунхэ, посол КНР в Камбодже Сюн Бо и вице-премьер, министр обороны Камбоджи Тие Бань. —0—
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