Завершились китайско-камбоджийские антитеррористические учения «Цзиньлун-2018»

Кампонгспы / Камбоджа /, 29 марта / Синьхуа / — В Камбодже сегодня в первой половине дня состоялись заключительные комплексные тренировки антитеррористических операций в рамках совместных учений вооруженных сил КНР и Камбоджи «Цзиньлун-2018» /"Золотой дракон-2018"/ по борьбе с терроризмом и оказанию гуманитарной помощи.

Главной темой совместных учений впервые стала борьба с терроризмом. Отработка проводилась в условиях гипотетического скрытного проникновения группы международных террористов в один из районов Камбоджи и попытки совершения ими теракта.

На церемонии по случаю завершения учений присутствовали заместитель командующего сухопутными войсками НОАК Чжоу Сунхэ, посол КНР в Камбодже Сюн Бо и вице-премьер, министр обороны Камбоджи Тие Бань. —0—