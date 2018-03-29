Ракета «Союз-2.1В» принята на сопровождение наземными средствами ВКС 

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СК проводит проверку после инцидента на рейсе Екатеринбург - Анталья

Минобороны Латвии обеспокоено предстоящими учебными запусками российских ракет на Балтике

Минобороны РФ снимет фильмы о всех видах и родах войск