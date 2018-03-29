Ракета «Союз-2.1В» принята на сопровождение наземными средствами ВКС 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ракета космического назначения «Союз-2.1В», успешно стартовавшая с государственного испытательного космодрома Плесецк, принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск ВКС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Стартовавшая в 20:38 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения «Союз-2.1В» в 20:41 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил, — говорится в сообщении.