#видео | В США испытали микроволновую пушку

В последнее время армии разных стран все больше внимания уделяют борьбе с беспилотными летательными аппаратами. К примеру, на днях специалисты американской оборонной компании Raytheon испытали на одном из военных полигонов новейшую микроволновую пушку, которая крайне эффективно расправляется с беспилотниками и даже снарядами.

Испытания проходили на военном полигоне Оклахомы под названием Форт-Силл. Сама микроволновая пушка носит название High-Powered Microwave (HPM). Творение компании Raytheon смогло дистанционно уничтожить 45 беспилотных летательных аппаратов разных типов и даже 6 минометных снарядов. Особенность системы HPM еще и в том, что она за один выстрел выводит из строя сразу 2−3 беспилотника, расположенных на приличном расстоянии друг от друга.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что в будущем существующие передвижные комплексы легко можно будет переоборудовать для работы с HPM. Стоит также отметить, что разработка ведется в рамках программы Министерства обороны США Maneuver Fires Integrated Experiment, которая нацелена на производство недорогих и в то же время эффективных средств борьбы с беспилотниками. В рамках этой программы также создана лазерная пушка HEL (High-Energy Laser). Но она, в отличие от HRM, действует точечно и сбивает одиночные летательные аппараты. Само видео испытаний пушки доступно ниже.

http://youtu.be/6EvnZr046C4