Три соединения ЦВО в Самарской области укомплектованы вооружением на 100%

САМАРА , 29 марта. / ТАСС /. Две отдельные мотострелковые бригады и отдельная бригада материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области , укомплектовали вооружением и военной техникой на 100%. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках ЦВО.

"Все три бригады оснащены вооружением на 100%, из них 85% — это современные образцы", — сказал он, уточнив, что это соединения постоянной готовности.

Булгаков также информировал, что две отдельные мотострелковые бригады, дислоцированные в поселке Рощинский, полностью укомплектованы контрактниками, а отдельная бригада МТО имеет 50% личного состава военнослужащих контрактной службы и 50% — срочной.

Он сообщил, что три проверенные бригады полностью выполнили программы зимнего периода обучения. "Мы отработали сегодня в двух мотострелковых бригадах и бригаде МТО. Здесь все программы за зимний период обучения выполнены, соединения готовы к сдаче итоговой проверки за зимний период", — сказал Булгаков.