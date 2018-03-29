Военно-транспортную авиацию перебросили на запад России

Гигантские транспортники поднялись в воздух с аэродромов в Приволжском, Северо-Западном, Центральном, Южном федеральном округах и перелетели на оперативные площадки в Ивановской и Рязанской областях.

Здесь в Ил-76 погрузились подразделения ВДВ с боевой техникой и затем десантировались в рамках своих учений.

— Экипажи ВТА совершали полет плотным строем на дистанциях менее двух километров по 10 самолетов в каждой колонне, — рассказали в Минобороны РФ.

Всего в рамках учений летчиков было выполнено более 150 самолетовылетов.