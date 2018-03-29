Военно-транспортную авиацию перебросили на запад России 

В России начались масштабные учения военно-транспортной авиации, в них принимает участие более 30 самолетов Ил-76, сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.
Гигантские транспортники поднялись в воздух с аэродромов в Приволжском, Северо-Западном, Центральном, Южном федеральном округах и перелетели на оперативные площадки в Ивановской и Рязанской областях.
Здесь в Ил-76 погрузились подразделения ВДВ с боевой техникой и затем десантировались в рамках своих учений.
— Экипажи ВТА совершали полет плотным строем на дистанциях менее двух километров по 10 самолетов в каждой колонне, — рассказали в Минобороны РФ.
Всего в рамках учений летчиков было выполнено более 150 самолетовылетов.