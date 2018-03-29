В апреле в Крыму пройдут антитеррористические учения

Граждан призвали не пугаться спецтехники и лиц с оружием. В одном из районов может появиться оцепление.

Учения пройдут в несколько этапов.

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.