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В апреле в Крыму пройдут антитеррористические учения
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В апреле в Крыму пройдут антитеррористические учения 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Со 2 по 4 апреля в Керчи пройдут учения с участием сил Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Черноморского флота, Росгвардии и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу администрации крымского города Сергея Бороздина. Планируется отработать пресечение диверсионной и террористической деятельности.
Граждан призвали не пугаться спецтехники и лиц с оружием. В одном из районов может появиться оцепление.
Учения пройдут в несколько этапов.
Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.
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