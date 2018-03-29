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Антитеррористические учения пройдут в Керчи в начале апреля
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Антитеррористические учения пройдут в Керчи в начале апреля 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Учения с участием сил Минобороны, МВД, ФСБ, Черноморского флота, МЧС и Росгвардии пройдут в Керчи со 2 по 4 апреля. Об этом НСН сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
В ходе учений будет отработано пресечение диверсионной и террористической деятельности в городе. Поэтому граждан призвали не пугаться спецтехники и людей с оружием. В одном из районов города и вовсе может появиться оцепление. Учения будут состоять из нескольких этапов.
Ранее масштабные антитеррористические учения прошли в Восточном военном округе России. В них приняли участие свыше 2,5 тысяч человек и 300 единиц боевой и специальной техники.
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