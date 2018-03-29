Антитеррористические учения пройдут в Керчи в начале апреля

МВД, Учения с участием сил Минобороны ФСБ , Черноморского флота, МЧС и Росгвардии пройдут в Керчи со 2 по 4 апреля. Об этом НСН сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

В ходе учений будет отработано пресечение диверсионной и террористической деятельности в городе. Поэтому граждан призвали не пугаться спецтехники и людей с оружием. В одном из районов города и вовсе может появиться оцепление. Учения будут состоять из нескольких этапов.