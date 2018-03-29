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В России начались масштабные учения Военно-транспортной авиации
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В России начались масштабные учения Военно-транспортной авиации 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Учения Военно-транспортной авиации начались в России, в них задействовано более 30 самолетов Ил-76. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В регионах Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов проходят летно-тактические учения подразделений Военно-транспортной авиации.
Всего в мероприятии задействовано более 30 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.
По данным Минобороны, в мероприятии задействованы эскадрильи авиационных полков, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях.
"Летный состав Военно-транспортной авиации отработал перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях, а также выполнил массовое десантирование личного состава Воздушно-десантных войск", — сообщили в Минобороны.
В ходе десантирования экипажи совершали полет на дистанциях менее 2 км, по 10 самолетов в каждой колонне воздушного строя.
Также летчики Военно-транспортной авиации отработали посадки на подготовленные грунтовые полосы и на «зараженные» аэродромы с применением индивидуальных средств химической защиты и выполнением дезактивации авиационной техники.
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