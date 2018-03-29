В России начались масштабные учения Военно-транспортной авиации

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Учения Военно-транспортной авиации начались в России , в них задействовано более 30 самолетов Ил-76. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В регионах Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов проходят летно-тактические учения подразделений Военно-транспортной авиации.

Всего в мероприятии задействовано более 30 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

По данным Минобороны, в мероприятии задействованы эскадрильи авиационных полков, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях.

"Летный состав Военно-транспортной авиации отработал перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях, а также выполнил массовое десантирование личного состава Воздушно-десантных войск", — сообщили в Минобороны.

В ходе десантирования экипажи совершали полет на дистанциях менее 2 км, по 10 самолетов в каждой колонне воздушного строя.

Также летчики Военно-транспортной авиации отработали посадки на подготовленные грунтовые полосы и на «зараженные» аэродромы с применением индивидуальных средств химической защиты и выполнением дезактивации авиационной техники.