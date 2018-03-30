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Замминистра обороны проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области
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Замминистра обороны проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области 

АиФ-Самара 43 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части, дислоцированные в Самарской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Рабочую группу замминистра на аэродроме Курумуч встретил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
Дмитрий Булгаков проверил три соединения второй общевойсковой армии и отдельную бригаду материально-технического обеспечения. Замминистра оценил состояние казарм, общежитий, столовых, складской инфраструктуры, парковой и технической зон.
По итогам работы Дмитрий Булгаков провел совещание, в ходе которого оценил состояние материально-технического обеспечения в объединении.
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