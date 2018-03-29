Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области

В частности, были проверены три соединения 2-й общевойсковой армии и отдельная бригада материально-технического обеспечения.

Рабочую группу замминистра на аэродроме Курумуч встретил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин

Дмитрий Булгаков проверил три соединения 2-й общевойсковой армии и отдельную бригаду материально-технического обеспечения. Замминистра оценил состояние казарм, общежитий, столовых, складской инфраструктуры, парковой и технической зон.

По итогам работы Дмитрий Булгаков провел совещание, в ходе которого оценил состояние материально-технического обеспечения в объединении.