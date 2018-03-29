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Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области
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Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, были проверены три соединения 2-й общевойсковой армии и отдельная бригада материально-технического обеспечения.
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской области.
Рабочую группу замминистра на аэродроме Курумуч встретил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
Дмитрий Булгаков проверил три соединения 2-й общевойсковой армии и отдельную бригаду материально-технического обеспечения. Замминистра оценил состояние казарм, общежитий, столовых, складской инфраструктуры, парковой и технической зон.
По итогам работы Дмитрий Булгаков провел совещание, в ходе которого оценил состояние материально-технического обеспечения в объединении.
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