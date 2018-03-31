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В Минобороны удовлетворены итогами проверки МТО
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Замглавы Минобороны удовлетворен итогами проверки органов МТО войск ЦВО 

ТАСС 1 час назад
Фото: Минобороны
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выразил удовлетворение результатами комплексной проверки органов материально-технического обеспечения (МТО) войск Центрального военного округа (ЦВО), проведенной в феврале — марте текущего года.
"Органы МТО округа показали высокую боеготовность и способность выполнять все поставленные перед ними задачи", — сказал журналистам замглавы военного ведомства. "Каких-либо существенных недостатков в ходе проверки не отмечено", — добавил он.
Булгаков отметил, что подразделения и органы МТО округа "в полной мере обеспечены вооружением, военной и специальной техникой, запасами материальных средств".
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