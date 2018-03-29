Суд защитил летчика, по ошибке повредившего самолет

Уголовное дело против летчика Морской авиации Балтийского флота Сергея Нефедова , осужденного за повреждение Су-27 в результате ошибки пилотирования, вернули на доследование. Об этом сообщают источники газеты ВЗГЛЯД.

В четверг состоялось апелляционное заседание Калининградского гарнизонного суда, рассматривашего апелляционную жалобу старшего лейтенанта Нефедова на ренее вынесенный приговор. Согласно решению суда, апелляция стороны защиты была удовлетворена, дело летчика вернули на доследование.

Ранее в распоряжении газеты ВЗГЛЯД оказались материалы процесса над старшим лейтенантом Морской авиации Балтийского флота Сергеем Нефедовым, чье дело в начале февраля рассматривал Калининградский гарнизонный суд. Офицер обвинялся по ст. 351 УК — нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Лейтенант учился летать на Су-27п и в результате ошибки в работе с оборудованием кабины сильно повредил самолет во время посадки. 5 февраля Калининградский гарнизонный суд приговорил Нефедова к двум годам условно. Вступление приговора в силу давало возможность подать к летчику гражданский иск о возмещении нанесенного при посадке ущерба, который следствие оценило в более чем 27 млн рублей.

Однако многочисленные эксперты — военные летчики — заявляли о нелепости подобного приговора. Причиной ошибки, по их мнению, была недоученность летчика, а вменяемая ему статья 351 Уголовного кодекса была притянута за уши. «Кого же надо судить — начинающего ученика с налетом на данном самолете 22 часа, который совершил ошибку во время обучения, или тех, кто его недоучил и при этом выпустил в самостоятельный полет?», задавались вопросом высокопоставленные отставные летчики Морской авиации.

Апелляционная инстанция, судя по решению суда, согласилось с данной аргументацией.