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Школьников из Молжаниновского обучили работе с картами
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Школьников из Молжаниновского обучили работе с картами 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Специалист топографической службы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ провел урок для учащихся кадетского класса «Школы Перспектива». На занятии, предусмотренном программой дополнительного образования в рамках дисциплины «Основы военной службы», были объяснены принципы работы с топографическими картами.
— Ребята научились определять координаты, расстояние, работать с масштабом и условными обозначениями. Полученные знания нашим кадетам — будущим сотрудникам различных Вооружённых сил РФ — крайне необходимы при оперативно-боевой деятельности, — отметил представитель администрации школы.
Занятие провели для учащихся 7 «К» класса. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
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