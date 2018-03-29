Школьников из Молжаниновского обучили работе с картами

Специалист топографической службы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ провел урок для учащихся кадетского класса «Школы Перспектива». На занятии, предусмотренном программой дополнительного образования в рамках дисциплины «Основы военной службы», были объяснены принципы работы с топографическими картами.

— Ребята научились определять координаты, расстояние, работать с масштабом и условными обозначениями. Полученные знания нашим кадетам — будущим сотрудникам различных Вооружённых сил РФ — крайне необходимы при оперативно-боевой деятельности, — отметил представитель администрации школы.

Занятие провели для учащихся 7 «К» класса. (то)