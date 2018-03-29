В ЗВО начался сбор со специалистами по физической подготовке

Для участников мероприятия будут организованы лекции, семинары, учебно-тренировочные занятия по организации спортивно-массовых мероприятий.

В Западном военном округе (ЗВО) начался сбор со специалистами по физической подготовке. В нем принимают участие более 200 офицеров-инструкторов Балтийского флота, авиационных частей, других воинских формирований.

Впервые в контрольно-методической проверке принимают участие штатные инструкторы по физподготовке пунктов отбора по контракту.

В ходе сбора будут подведены итоги физподготовки в войсках округа, а также выработан единый подход к организации и проведению занятий.

Особое внимание будет уделено вопросам предупреждения травматизма и профилактике заболеваемости военнослужащих.

Специалисты изучат порядок организации и проведения массовых всеармейских соревнований, современные методы работы спортивных комитетов соединений и воинских частей, поделятся накопленным опытом.

Участники сбора посетят лекции, семинары и учебно-тренировочные занятия по организации спортивно-массовых мероприятий. Между офицерами будут проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, стрельбе из пистолета ПМ, а также будет проведен военизированный кросс на 3000 м.

На заключительном этапе сбора состоятся показательные мастер-классы по гимнастике, рукопашному бою и военно-прикладным видам спорта.