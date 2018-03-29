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В ЗВО начался сбор со специалистами по физической подготовке
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В ЗВО начался сбор со специалистами по физической подготовке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для участников мероприятия будут организованы лекции, семинары, учебно-тренировочные занятия по организации спортивно-массовых мероприятий.
В Западном военном округе (ЗВО) начался сбор со специалистами по физической подготовке. В нем принимают участие более 200 офицеров-инструкторов Балтийского флота, авиационных частей, других воинских формирований.
Впервые в контрольно-методической проверке принимают участие штатные инструкторы по физподготовке пунктов отбора по контракту.
В ходе сбора будут подведены итоги физподготовки в войсках округа, а также выработан единый подход к организации и проведению занятий.
Особое внимание будет уделено вопросам предупреждения травматизма и профилактике заболеваемости военнослужащих.
Специалисты изучат порядок организации и проведения массовых всеармейских соревнований, современные методы работы спортивных комитетов соединений и воинских частей, поделятся накопленным опытом.
Участники сбора посетят лекции, семинары и учебно-тренировочные занятия по организации спортивно-массовых мероприятий. Между офицерами будут проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, стрельбе из пистолета ПМ, а также будет проведен военизированный кросс на 3000 м.
На заключительном этапе сбора состоятся показательные мастер-классы по гимнастике, рукопашному бою и военно-прикладным видам спорта.
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