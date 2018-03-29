В рамках подготовки к пожароопасному сезону войска ВВО и Ингодинский филиал Оборонлеса приняли участие в совместном учении

Цель учений — проверка боеготовности пожарных, отработка взаимодействия по локализации пожара пожарными командами воинских частей, обучение должностных лиц воинских частей действиям по пожарной тревоге. Личный состав Ингодинского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России принял участие в совместных пожарно-тактических учениях с воинскими частями Восточного военного округа. Цель учений — проверка боевой готовности пожарных, отработка взаимодействия по локализации условного пожара пожарными командами воинских частей гарнизона, обучение должностных лиц воинских частей практическим действиям по пожарной тревоге, проверка исправности технических средств оповещения о пожаре, наружных источников водоснабжения, оборудования, пожарного инструмента и техники. Специалисты лесопожарных формирований Ингодинского филиала Оборонлеса показали хорошую слаженность действий в качестве привлеченных подразделений и не допустили распространения условного возгорания на объекты военной инфраструктуры.