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Морпехи приняли участие в РТУ на полигоне в Дагестане
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Морпехи Каспийской флотилии приняли участие в двустороннем РТУ на полигоне в Дагестане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На побережье был высажен морской десант, затем военнослужащие выполнили стрельбы из САУ «Нона-С», а также из артиллерийского вооружения бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.
Подразделения морской пехоты провели двустороннее ротное тактическое учение (РТУ) на полигоне Аданак в Дагестане.
Перед началом учения морпехи совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон. В этом году марш провели комбинированным способом по двум маршрутам. Военная и специальная техника была погружена на плавучее крановое судно ВТР-79, входящее в состав флотилии, и отправлена водным путем на побережье полигона. В свою очередь, личный состав совершил марш на автомобильной технике, попутно отрабатывая элементы боевой подготовки.
В ходе РТУ на побережье был высажен морской десант, а также аэромобильные группы посадочным способом.
Кроме того, военнослужащие выполнили стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», а также из артиллерийского вооружения бронетранспортеров и своего штатного стрелкового оружия.
Основной целью РТУ была проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, их боевая слаженность при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий.
Всего в РТУ приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано 40 единиц военной и специальной техники.
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