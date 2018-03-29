Лётчики Су-25СМ авиаполка ЮВО в Ставрополье провели воздушный бой с условным противником на малых высотах

Им пришлось использовать весь арсенал своего летного мастерства, чтобы успешно выполнить полетные задания и вводные, которые поступали с земли.

Летчики авиационного полка штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае , провели воздушный бой с условным противником на различных высотах от 150 до 3000.

Тактические задачи отрабатывались на самолетах Су-25СМ. По плану боевого применения в районе полигона пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Всего совершено около 25 вылетов в дневное и ночное время.

На высотах от 150 до 3000 м и на скоростях от 300 до 800 км/час опытными летчиками отработаны сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля Нестерова и др.

Основная задача полетов — выработка единой методики обучения летного состава при освоении самолетов Су-25СМ и выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.

Акцент был сделан на работу в сложных метеоусловиях, а также на полеты на малых высотах в условиях радиотехнического управления экипажами с земли.