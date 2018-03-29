В Кыргызстане прошли учения сил противовоздушной обороны

Учения сил противовоздушной обороны (ПВО) прошли в Кыргызстане , в рамках мероприятия военные сбили вражеские штурмовики и уничтожили боевиков. На месте учений побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Егор Орлов

Часть войск ПВО — стратегический объект, координаты которого держат в строжайшем секрете, ведь в случае атаки она станет главной целью врага.

По сценарию учений, самолеты врага приближаются к столице. После сигнала тревоги весь личный состав оперативно направляется к зенитно-ракетным комплексам, чтобы очень быстро привести их в боевую готовность. Поскольку стрелять из ракет даже в учебных целях в Кыргызстане опасно — их обломки могут упасть на населенные пункты — самолеты врага сбивают условно. То есть только направляют установку.

После этого в учениях задействуют наземные войска. Группа террористов при поддержке минометного огня пытается прорваться на стратегический объект, а бойцы части сдерживают наступление до прибытия подкрепления.

«Наши бойцы показали хорошие навыки, прекрасную скорость и подготовку. Недочетов практически не было. Предварительная оценка их деятельности — «хорошо», — рассказал командир подразделения Азим Кулназаров.

Всего вокруг столицы около десяти частей противовоздушной обороны. Каждая из них способна засечь цель в радиусе 50-ти километров.

«Поставленные на нас вышестоящим руководством боевые задачи наша часть выполняет. Круглосуточно, 24 часа в сутки, мы готовы к выполнению боевых задач», — добавил командир части Акималы Колчороев.

Проверять боеспособность средств ПВО на случай реального нападения нужно регулярно, поэтому в Генеральном штабе Кыргызстана обещают проводить учения не реже двух раз в год. Также в Кыргызстане планируют и обновление техники. Комплексы С-125 собираются постепенно заменить на более современные.

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