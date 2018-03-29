Министр обороны Ирака примет участие в конференции по безопасности в Москве

БАГДАД, 29 мар — РИА Новости . Делегация Минобороны Ирака во главе с министром Ирфаном аль-Хаяли примет участие в Московской конференции по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости представитель ведомства Тахсин аль-Хафаджи.

"Иракской стороне было направлено приглашение для участия в конференции. Ирак примет участие и будет представлен министром обороны Ирфаном аль-Хаяли во главе делегации высокого уровня, состоящей из высших офицеров министерства", — заявил представитель Минобороны.

Как отметил аль-Хафаджи, министр обороны обсудит с российской стороной возможность заключения новых договоров о вооружении иракской армии в соответствии с нуждами иракских военных подразделений.