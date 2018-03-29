Министр обороны Ирака примет участие в конференции по безопасности в Москве 

БАГДАД, 29 мар — РИА Новости. Делегация Минобороны Ирака во главе с министром Ирфаном аль-Хаяли примет участие в Московской конференции по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости представитель ведомства Тахсин аль-Хафаджи.
"Иракской стороне было направлено приглашение для участия в конференции. Ирак примет участие и будет представлен министром обороны Ирфаном аль-Хаяли во главе делегации высокого уровня, состоящей из высших офицеров министерства", — заявил представитель Минобороны.
Как отметил аль-Хафаджи, министр обороны обсудит с российской стороной возможность заключения новых договоров о вооружении иракской армии в соответствии с нуждами иракских военных подразделений.
Министерство обороны РФ 4-5 апреля проводит в Москве очередную ежегодную конференцию по международной безопасности. В МО РФ сообщили, что главной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. В повестку дня форума также включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.