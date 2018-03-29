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В Минобороны представили юбилейную почтовую марку, посвященную военкоматам
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В Минобороны представили юбилейную почтовую марку, посвященную военкоматам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На ней изображена эмблема главного мобилизационного управления Генштаба МО РФ.
В Минобороны представили почтовую марку, посвященную столетию образования отечественных военкоматов. Первые экземпляры погасил статс-секретарь, замминистра Николай Панков.
«Военные комиссариаты решают очень важные и многогранные задачи. В том числе, мобилизационные и социальные. Всякий человек, который посвящает себя военной службе, начинает ее с военного комиссариата и уже не выпадает из поля зрения этой системы», — сказал он.
Новую марку выпустили тиражом почти 200 тысяч экземпляров. На ней изображена эмблема главного мобилизационного управления Генштаба. Именно оно в течение века ставит военнообязанных россиян на учет и занимается призывом на службу.
Датой основания военкоматов в нашей стране принято считать 8 апреля 1918 года.
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