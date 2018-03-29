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К столетию военкоматов выпущена почтовая марка
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К столетию военкоматов выпущена почтовая марка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественной церемонии её гашения принял участие заместитель Министра обороны Николай Панков.
В преддверии столетия создания военных комиссариатов, учрежденных 8 апреля 1918 года, Минобороны России проводит гашение почтовой марки, сообщил заместитель Министра обороны Николай Панков.
«Создание марки важно не только потому, что подчеркивает особенность, значительность даты –— столетие системы военных комиссариатов, а в большей степени еще и потому, что свидетельствует об особом месте военкоматов в жизни армии и флота, в целом в военной организации государства», –— сказал Николай Панков во время церемонии гашения почтовой марки.
Замминистра поздравил всех работников и ветеранов военкоматов с предстоящим знаменательным юбилеем.
«Без натяжки могу сказать, что военные комиссариаты выполняют очень важные и многогранные задачи, в том числе мобилизационные. Если говорить с точки зрения человека в погонах, то они решают очень большие социальные вопросы, в том числе пенсионного обеспечения», –— добавил Николай Панков.
На художественной марке изображена большая эмблема Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил России.
Номинал марки –— 25 рублей, тираж –— 198 тысяч штук.
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