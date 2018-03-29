F-35C прошли испытания по взлету-посадке на палубе авианосца USS Abraham Lincoln

На прошлой неделе, 17-21 марта US Navy провела испытательные операции по взлету и посадке многоцелевых боевых самолетов F-35C Lightning II на палубе авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72), типа Nimitz. В них принял участие персонал двух ударно-штурмовых групп VFA-125 Rough Raiders и VFA-101 Grim Reapers. В ходе испытаний было совершено 140 взлетов и посадок днем и ночью.

Одной из главных задач, поставленных перед испытаниями, была проверка оперативности по обслуживанию наземным персоналом, маневрирование на палубе и в ангаре самолетов F-35C со сложенными крыльями. В состав авиационной группы Lincoln входили также другие многоцелевые самолеты, эксплуатируемые в US Navy: F/A-18C Hornet, F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler. Другим важным элементом испытаний была проверка интеграции автономной информационной системы (ALIS) с компьютерной системой USS Abraham Lincoln.

В декабре 2017 экипаж CVN 72 проверил действие системы точного захода на посадку (JPALS), управляемой с использованием GPS и позволяющей посадку на палубу самолетов F-35C в сложных атмосферных условиях.

Другим важным элементом испытаний была первая в истории самостоятельная посадка на палубу авианосца летчика Ilmavoimat (ВВС Финляндии ). Полковник Юха Сталлион Йрвинен произвел ее 17 марта, сидя за штурвалом F/A-18C. В настоящее время финский летчик приписан к учебной ударно-истребительной эскадре USMC VMFAT-101. После прохождения обучения он вернется на родину в качестве квалифицированного инструктора и передаст свой опыт и умениях коллегам и курсантам.

До 2025 года стандартная авиагруппа US Navy, базирующаяся на палубе авианосца, должна будет состоять из многоцелевых истребителей F-35C и F/A-18E/F, самолетов электронной борьбы EA-18G, самолетов командования E-2D Hawkeye, многоцелевых вертолетов MH-60R/S и конвертопланов снабжения HV-22.