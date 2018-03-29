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На Балтийском флоте выбрали лучших военных поваров и хлебопеков
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На Балтийском флоте выбрали лучших военных поваров и хлебопеков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме навыков по специальности, в рамках второго отборочного этапа конкурса «Полевая кухня-2018» продовольственники сдали нормативы по огневой и физической подготовке.
На Балтийском флоте состоялся второй отборочный этап конкурса «Полевая кухня-2018» на звание лучшего младшего специалиста и начальника продовольственной службы части. В номинациях конкурса приняло участие более 30 различных специалистов, начальников продовольственных служб, поваров, коков, хлебопеков и из девяти соединений и частей флота. На базе одной из частей в Калининграде флотские продовольственники соревновались в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав горячим питанием в полевых условиях.
Во флотском первенстве приняли участие военнослужащие как по призыву, так и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.
На состязаниях второго этапа конкурсанты выполнили комплексный норматив по развертыванию современной полевой кухни и приготовлению загаданных блюд. Военные пекари аналогичный норматив отработали на полевых технических средствах.
Основным критерием оценки кулинарного мастерства стало качество приготовленных блюд.
Кроме навыков по специальности, военные повара сдали нормативы по огневой и физической подготовке.
В итоге, победителями отборочного этапа стали: начальник продовольственной службы морской пехоты капитан Игорь Васюков, лучшим поваром рядовой Александр Фролов, лучшим пекарем сержант Александр Ионкин из мотострелкового соединения 11 армейского корпуса
Летом борьба за лавры лучшего начальника продовольственной службы, хлебопека и повара развернется уже на уровне Западного военного округа.
Соревнования на Балтийском флоте проводились в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2018).
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