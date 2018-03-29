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Южная Корея получила первый F-35
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Южная Корея получила первый F-35 

Вести.Ru 1 час назад
Компания Lockheed Martin передала вооруженным силам Южной Кореи первый многоцелевой истребитель пятого поколения F-35. Торжественная церемония состоялась 28 марта в американском штате Техас, сообщает пресс-служба производителя.
Первая боевая машина пока останется в США. На ней будут обучать пилотов ВВС Республики. А в Корею ее переправят в 2019 году. Всего страна заказала 40 F-35. Контракт был подписан в 2014 году, а все самолеты американская компания должна поставить к 2021 году. Стоимость сделки оценивается в 10 миллиардов долларов.
Как заявил заместитель министра обороны Южной Кореи Са Чу Сук, покупка F-35 — это символ нерушимости отношений двух стран. Кроме того, новые боевые самолеты — важным средством защиты воздушного пространства Республики.
F-35 — истребитель пятого поколения. Это означает, что он менее заметен для радаров, сам оснащен современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость достигает двух тысяч километров в час. На одних только внутренних баках F-35 способен пролететь 2 тысячи километров. Максимальная высота — 15 километров.
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