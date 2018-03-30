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Видео: На космодроме Плесецк испытали новую ракету «Сармат»
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Видео: На космодроме Плесецк испытали новую ракету «Сармат» 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
На космодроме Плесецк в Архангельской области прошли очередные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса РС-28 «Сармат». «Подтвердились характеристики комплекса во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета», — говорится в сообщении, опубликованном в газете Минобороны РФ «Красная Звезда».
Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в серийное производство МБР «Сармат» запустят в 2020 году. А через год первый полк с ракетой должен заступить на боевое дежурство в Ужурской дивизии (Красноярский край).
Напомним, первые испытания ракеты пятого поколения «Сармат» успешно прошли в конце прошлого года.
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов подчеркнул, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. А испытания продолжатся для улучшения боевых и эксплуатационных качеств комплекса.
Новая ракета заменит МБР «Воевода». В отличие от предшественницы МБР «Сармат» может применяться с любых направлений и атаковать цели через оба полюса, при этом она легко преодолевает системы ПРО.
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