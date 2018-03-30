Очередные испытания баллистической ракеты «Сармат» прошли успешно

МОСКВА , 30 марта. Очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат» прошли успешно. Об этом сообщает в пятницу газета «Красная звезда».

"Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР", — говорится в материале газеты.

Ранее сообщалось, что в соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года, серийное производство МБР «Сармат» должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство. Ранее СМИ со ссылкой на официальных лиц неоднократно сообщали, что развертывание новой тяжелой ракеты на боевом дежурстве планируется начать после 2018 года, однако летные испытания РС-28 еще не начались.