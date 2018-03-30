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Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
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Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат» 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Ранее сообщалось, что на космодроме Плесецк прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», в ходе которых подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета.
На кадрах 23-секундного ролика, опубликованных Минобороны РФ в соцсетях, показан запуск ракеты.
В середине марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что очередные бросковые испытания «Сармата» готовятся на космодроме Плесецк. Первые бросковые испытания новой ракеты проводились в декабре 2017 года.
Президент РВ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей». В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса «Сармат».
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