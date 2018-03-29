Дальше, четче и мощнее: «Сармат» помножит ПРО США на ноль

Ракетный комплекс «Сармат» действительно может быть принят на вооружение уже в 2021 году — считает военный эксперт Алексей Леонков

России полным ходом идут испытания РС-28 «Сармат»

Напомним, что появилась информация, что первый полк РС-28 «Сармат» поступит на вооружение уже в 2021 году, и это говорит нам о том, что от начала его бросковых испытаний до полномасштабного принятия на вооружение пройдет всего три года.

«Основная фаза бросковых испытаний РС-28 «Сармат» была продемонстрирована 1 марта текущего года, причем сами события произошли в декабре 2017. Соответственно, можно говорить о том, что на сегодняшний день значительная часть данного пути уже пройдена, и остался только последний этап бросковых испытаний», — констатирует Леонков.

По словам Андрея Петровича, это испытания, направленные на проверку максимальной заложенной дальности и точности попадания ракетного комплекса РС-28 «Сармат», которые могут состояться уже в самой ближайшей перспективе.

«Соответственно, это, скорее всего, будет пуск ракеты РС-28 «Сармат» в сторону полигона Кура на полуострове Камчатка, и в случае, если данное испытание пройдет успешно, то можно будет сделать вывод, что данный комплекс полностью готов к опытному использованию и, соответственно, будет принято решение о его принятии на вооружение», — резюмирует Леонков.

Работы по РС-28 «Сармат» могут быть завершены в ближайшие три года

Таким образом, несмотря на то, что данные сведения носят полуофициальный характер, эксперт считает, что они вполне реальны, поскольку не вызывает сомнений тот факт, что опытные испытания РС-28 могут уложиться в озвученные сроки.

«В принципе, весь тот парк, который у нас сейчас стоит на позиции «Сармата», а это ракеты семейства Р-36М «Воевода, будет уже в самое ближайшее время — в течение пяти-семи лет, заменен. Естественно, заменой здесь будет ракета РС-28 „Сармат“, поскольку именно для этого данное военное средство и было разработано нашей страной», — заключает Леонков.

На практике «Сармат» — это российский стратегический комплекс шахтного базирования, который представляет собой пятое поколение таких военных средств. В России, в отличие от США , они являются основой стратегических сил.

Примечательно также, что этот комплекс идет в одном комплекте с представленным президентом РФ Владимиром Путиным в его обращении к Федеральному собранию РФ гиперзвуковой системой «Авангард». Данный ракетный комплекс в рамках использования РС-28 будет выполнять функцию боеголовки и сделает эту систему неуязвимой для любых средств противодействия.

«Сармат» планомерно заменит «Воеводу»

Кроме того, поступление РС-28 «Сармат» в подразделения РВСН будет происходить планомерно, поскольку эти комплексы будут заменять Р-36М «Воевода», причем в данном процессе не предполагается строительства новых мест базирования.

«Общее количество носителей здесь изменено не будет — Россия продолжает неукоснительно придерживаться договора СНВ-3, который ограничил число пусковых установок для шахтных ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому РС-28 просто повысит качественные характеристики данного военного средства», — констатирует Леонков.

Как замечает эксперт, здесь не идет речи о строительстве новых шахтных комплексов в России, поэтому весь эффект от данного обновления зависит от самой ракеты и ее базовых характеристик, которые заметно превосходят Р-36М.

«Это вполне логично, поскольку нет смысла строить новые ракетные комплексы, которые по договору СНВ-3 все равно должны быть озвучены и сообщены американской стороне. Поэтому перед нами плановый процесс замены старых систем на новые, которые заметно превосходят, как Р-36М, так и любые мировые аналоги», — резюмирует Леонков.

РС-28 «Сармат» качественно улучшит возможности РВСН

По количественному составу при принятии на вооружение РС-28 все останется по-прежнему, а изменится только качественный состав Российских войск стратегического назначения, что видно и по характеристикам данной ракеты. Во-первых, «Сармат» сможет нести большую полезную нагрузку, чем «Воевода», а, во-вторых, будет иметь оперативную дальность свыше 18 тысяч километров.

Данное качество позволит этому военному средству атаковать территорию Соединенных Штатов не только через Северный полюс и Тихий океан, но и через Южный полюс, а также по всем другим возможным направлениям. Это сделает шансы на перехват данного комплекса практически нулевыми, что обнулит всякий смысл строительства американской системы глобальной ПРО.

«РС-28 «Сармат», как ударный комплекс, крайне эффективен и может с успехом преодолеть любую современную систему ПРО, причем как ныне существующую, так и перспективную, т.е имеющуюся в разработках. Соответственно, данная система станет залогом национальной безопасности России на долгие годы вперед», — заключает Леонков.

Данная ракета сможет достичь территории вероятного противника практически по всем возможным направлениям, что вместе с гиперзвуковым комплексом «Авангард» станет серьезным аргументом для любого государства мира.

«Вместе с появлением этого комплекса в прошлое уйдет и такое понятие, как дальность, которое раньше ограничивало сферу действия таких стратегических ракетных систем. Ведь РС-28 «Сармат» — это ракета, которая перестала иметь ограничения по своей дальности и оперативному использованию», — констатирует Леонков.

Все это говорит о том, что задачи, поставленные президентом РФ по национальной безопасности, продолжают реализовываться на практике.