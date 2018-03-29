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В войсках Центрального военного округа началась масштабная проверка
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В войсках Центрального военного округа началась масштабная проверка 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Инспекция проверила отдельные бригады мотострелков и материально-технического обеспечения.
Заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков прибыл с инспекцией в Самарскую область.
Главной целью визита генерала стали поселки Рощинский и Кряж, где базируются отдельные бригады мотострелков и материально-технического обеспечения.
Замминистра проверил, в каких условиях живут военнослужащие. Осмотрел казармы, столовые и заглянул в автомобильные боксы.
По итогам проверки будет дана оценка работе высшего руководящего состава этих частей.
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