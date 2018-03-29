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Военные инженеры начали противопаводковые взрывы в Челябинской области
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Военные инженеры начали противопаводковые взрывы в Челябинской области 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, дежурная смена которого ведет мониторинг паводковой обстановки, взаимодействуя с региональными властями и подразделениями МЧС России.
Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к взрывным работам на реке Сим в Челябинской области, чтобы предотвратить ледовые заторы и резкое повышение уровня воды во время весеннего паводка. Для разрушения льда, толщина которого достигает 1 м, саперы используют до 2 тонн тротила. Работы проводятся в светлое время суток на территории Ашинского муниципального района.
Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири создана группировка в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений. В готовности к применению находится транспортная авиация.
Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, дежурная смена которого ведет круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, взаимодействует с региональными властями и подразделениями МЧС России.
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