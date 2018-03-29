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Военнослужащие ЦВО проводят противопаводковые работы в Челябинской области
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Военнослужащие ЦВО проводят противопаводковые работы в Челябинской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Главная цель — обезопасить населенные пункты от паводка.
Сводный отряд инженерной бригады и танковой дивизии Центрального военного округа, задействованный в проведении противопаводковых работ на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области приступил к подрывным работам.
Специалисты Центрального военного округа такие задачи выполняют ежегодно. Главная цель — обезопасить населенные пункты от паводка. В своей работе подрывные отряды используют тротиловые заряды, которые закладываются в подготовленные лунки на глубину до 1 м. Подрыв более десятка зарядов происходит одновременно.
Лёд взрывают в местах, где он толще всего. Также заряды закладывают там, где реки сужаются или резко меняет русло. Наиболее сложные участки находятся в городской черте. Проведение ежегодных противопаводковых мероприятий военнослужащими Центрального военного округа показали свою эффективность. Благодаря подрыву ледяных заторов на реках, затопления населенных пунктов в Челябинской области не было уже несколько лет.
Всего для борьбы с паводками в зоне ответственности Центрального военного округа в готовности находится группировка в составе более 3 тысяч военнослужащих и 700 единиц специальной техники.
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