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ОСК ведет переговоры о поставке судов Кубе
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ОСК ведет переговоры о поставке судов Кубе 

Rambler News Service 50 минут назад
«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) достигла предварительных договоренностей о поставке Кубе судна из композитных материалов на базе проекта катамарана «Грифон» (первое судно такого типа вышло в акваторию Невы в октябре 2017 года), а также прорабатывает вопрос поставки сухогрузов и танкеров, дедвейтом около 3 тыс. тонн, сообщили в ОСК.
Предполагается, что судно «кубинского проекта» будет обладать повышенной пассажировместимостью.
Стороны также обсудили сотрудничество в области морского транспорта, в том числе возможность модернизации портовой инфраструктуры Кубы и развития кубинских портов и верфей.
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