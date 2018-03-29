ОСК ведет переговоры о поставке судов Кубе

Объединенная судостроительная корпорация » (ОСК) достигла предварительных договоренностей о поставке Кубе судна из композитных материалов на базе проекта катамарана «Грифон» (первое судно такого типа вышло в акваторию Невы в октябре 2017 года), а также прорабатывает вопрос поставки сухогрузов и танкеров, дедвейтом около 3 тыс. тонн, сообщили в ОСК.

Предполагается, что судно «кубинского проекта» будет обладать повышенной пассажировместимостью.

Стороны также обсудили сотрудничество в области морского транспорта, в том числе возможность модернизации портовой инфраструктуры Кубы и развития кубинских портов и верфей.