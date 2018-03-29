Минэнерго России рассчитывает импортозаместить до 80% технологий к 2020 году

«Наша задача — к 2020 году заменить до 80 процентов импортных технологий. Это вполне возможно и уже есть такие разработки, сейчас мы их будем внедрять», — сказал Новак.

По словам Новака, на данный момент реализуется большая программа по импортозамещению, в рамках которой внедряются современные технологии, однако некоторых технологий в России на сегодняшний день нет.

Внедряются роторные управляемые системы — это современные системы для бурения скважин вместе с телеметрическими данными. И здесь тоже наши технологии … Сейчас одно из важных направлений — это так называемые флоты гидроразрыва пласта, которые все более и более активно используются сегодня при разработке нефтяных и газовых месторождений. В России на сегодняшний день, к сожалению, нет таких технологий, и создана только опытная промышленная установка, флот», — сказал Новак.