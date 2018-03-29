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В Калининградской области вынесли приговор летчику за порчу истребителя
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В Калининградской области вынесли приговор летчику за порчу истребителя 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает следственное управление СК РФ по Балтфлоту, старшего лейтенанта признали виновным в нарушении правил полетов и правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. В мае 2017 года он нарушил алгоритм действий при посадке самолета Су-27. При попытке выпуска тормозного парашюта, он ошибочно поставил переключатель крана шасси в положение «убрано». В результате этого передняя стойка шасси сложилась, а самолет врезался передней частью флюзеляжа в покрытие посадочной полосы. Материальный ущерб, причиненный министерству обороны, составил более 27 млн рублей, пишет «Клопс».
Пилот частично признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
«Федеральное агентство новостей» писало, что российские истребители Су-57 вооружат ракетой Х-31.
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