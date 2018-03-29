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Госконцерн «Укроборонпром» сократит число сотрудников на 40%
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Госконцерн «Укроборонпром» сократит число сотрудников на 40% 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Украинский государственный концерн «Укроборонпром» заявил о сокращении сотрудников на 40% ради улучшения «качества управления производственными процессами».
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.
"Планируется сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", — говорится в сообщении.
В концерне отметили, что подобная оптимизация позволит «повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна».
"Укроборонпром" объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.
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