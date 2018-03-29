Госконцерн «Укроборонпром» сократит число сотрудников на 40%

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"Планируется сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что подобная оптимизация позволит «повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна».