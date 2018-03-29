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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации
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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас проходит подготовительный этап, в ходе которого военнослужащим, в частности, предстоит изучить требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями, а затем сдать зачеты.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.
В переводе вооружения и военной техники, который пройдёт в три этапа (подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ) будет задействовано 100% личного состава ОГРВ ПРРМ.
В ходе мероприятий сезонного обслуживания техники военнослужащие изучат требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями, а также сдадут зачеты.
Работы по переводу вооружения и военной техники в ОГРВ ПРРМ на летний режим эксплуатации являются плановыми и завершатся в мае.
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