В Оперативной группе российских войск в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Сейчас проходит подготовительный этап, в ходе которого военнослужащим, в частности, предстоит изучить требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями, а затем сдать зачеты.

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В переводе вооружения и военной техники, который пройдёт в три этапа (подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ) будет задействовано 100% личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе мероприятий сезонного обслуживания техники военнослужащие изучат требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями, а также сдадут зачеты.

Работы по переводу вооружения и военной техники в ОГРВ ПРРМ на летний режим эксплуатации являются плановыми и завершатся в мае.