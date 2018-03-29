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Индийский «Триумф»: Россия отобрала лакомый кусочек у США
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Индийский «Триумф»: Россия отобрала лакомый кусочек у США 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Китайское интернет-издание напоминает, что США занимает первое место в мире по объемам экспорта вооружений и военной техники, в то время как Россия находится на втором месте. В последние годы две страны начали вести активную борьбу за индийский рынок, ведь Индия занимает лидирующие позиции по закупкам оружия у других стран.
По данным китайских СМИ, Россия договорилась с Индией не только о поставках комплексов С-400 «Триумф», но и о продаже 500 танков Т-90С (на вооружении индийской армии уже стоят около тысячи этих танков — прим. «РГ»).
Эти две новости нанесли серьезный удар по США, пишет eastday.com. Индия стремится стать великой военной державой, однако, несмотря на разработку собственных танков, истребителей и подлодок, по целому ряду причин она вынуждена покупать иностранную военную технику. Именно поэтому она и стала лакомым кусочком для России и США.
Изначально Индия долгое время закупала вооружение и технику у России. Однако в последние годы индийские военные заинтересовались американским оружием. В августе 2014 года министерство обороны страны опубликовало отчет, из которого следовало, что крупнейшим поставщиком оружия и техники для Индии стали Соединенные Штаты.
Успешному бизнесмену Дональд Трамп, ставшему президентом США, удалось продать Индии много оружия. Страны заключили целый ряд контрактов в военно-технической сфере. Особенно стоит отметить договоренность о продаже 22 боевых беспилотных летательных аппаратов типа Predator за 100 миллионов долларов, а также контракт на поставку самолетов F-16 на 10 миллиардов долларов (и это при том, что в США уже собирались сворачивать производство многофункциональных истребителей этого типа).
По мнению автора статьи, все это доказывает, что Индия — очень ценный покупатель, и США не захотят его упускать. Однако теперь индийские военные хотят закупить российскую военную технику. И дело не только в цене, но и в «Индо-Тихоокеанской стратегии» Трампа, которую он провозгласил после победы на выборах. Суть ее заключается в привлечении Индии на сторону США для изоляции России и Китая. Это лишний раз показывает, насколько важна Индия для Соединенных Штатов.
Российские комплексы не только не уступают американским аналогам, но и превосходят их по ряду параметров. Поэтому, резюмирует Цюэ Синмин, С-400 — это не просто оружие, комплексы имеют важное политическое значение. Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем показывает, что в настоящий момент Индия больше склоняется к сотрудничеству с Россией. И если США лишатся такого покупателя, их «Индо-Тихоокеанская стратегия» потеряет шансы на успех.
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